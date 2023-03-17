Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Без електроенергії сьогодні залишаться частина споживачів у таких районах Києва:
- Голосіївський
- Святошинський
- Шевченківський
- Солом’янський
Як зазначили у ДТЕК, відімкнення електропостачання у столиці відбувається згідно з графіком.
Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині районів Київської області, а саме:
- Бучанського
- Обухівського
- Фастівського
Стабілізаційні відімкнення відбуваються через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Тому за командою “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.
- 9 березня внаслідок чергового російського масованого удару була повністю знеструмлена Запорізька атомна електростанція. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до МАГАТЕ та партнерів вжити заходів для припинення російського ядерного тероризму.