Сьогодні, 17 березня, у Києві та Київській області діятимуть часткові стабілізаційні відімкнення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Без електроенергії сьогодні залишаться частина споживачів у таких районах Києва:

Голосіївський

Святошинський

Шевченківський

Солом’янський

Як зазначили у ДТЕК, відімкнення електропостачання у столиці відбувається згідно з графіком.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині районів Київської області, а саме:

Бучанського

Обухівського

Фастівського

Стабілізаційні відімкнення відбуваються через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.