Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Без електроенергії сьогодні залишаться частина споживачів у таких районах Києва:

  • Голосіївський
  • Святошинський
  • Шевченківський
  • Солом’янський

Як зазначили у ДТЕК, відімкнення електропостачання у столиці відбувається згідно з графіком.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині районів Київської області, а саме:

  • Бучанського
  • Обухівського
  • Фастівського

Стабілізаційні відімкнення відбуваються через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.