Про це повідомляють пресслужби компаній ДТЕК “Київські електромережі” та “Київській регіональні електромережі“.
Зазначається, що екстрені відключення світла — це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему, уникнувши аварій на обладнанні.
Водночас до стабілізаційних графіків повернутися поки не вдається.
Громадян закликали набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики запевнили, що роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію та повернути світло в оселі мешканців.
ДОВІДКА: у ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе – у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.
Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.
- У Київській області через масштабні пошкодження магістральних електромереж внаслідок ворожих атак, зараз немає можливості почергово забезпечувати подачу електроенергії мешканцям області.
- Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив про повне знеструмлення низки населених пунктів у Київській області та попередив, що ситуація може погіршитись.
- Україна отримала першу партію необхідного обладнання для ТЕЦ та ТЕС від Міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки.
- Міжнародні організації передали на звільнені та прифронтові території України 400 перших генераторів.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, що складається з електрообладнання, вантаж містить 45 силових трансформаторів і 50 генераторів.