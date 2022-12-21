21 грудня у столиці та Київській області продовжують діяти екстрені відключення світла. Наразі графіки стабілізаційних вимкнень не діють. Це відбувається внаслідок атак російських військ на об'єкти критичної інфраструктури

Про це повідомляють пресслужби компаній ДТЕК “Київські електромережі” та “Київській регіональні електромережі“.

Зазначається, що екстрені відключення світла — це необхідний крок, аби збалансувати енергосистему, уникнувши аварій на обладнанні.

Водночас до стабілізаційних графіків повернутися поки не вдається.

Громадян закликали набратися терпіння та зберігати спокій. Енергетики запевнили, що роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію та повернути світло в оселі мешканців.

ДОВІДКА: у ніч на 19 грудня Київ атакували іранські дрони Shahed 136 – один з них влучив у об’єкт критичної інфраструктури столиці. Внаслідок нічних російських ударів в енергосистемі Україні склалася важка ситуація. У низці областей запровадили аварійні відключення. Протягом ночі столиця витримала кілька хвиль атак іранських дронів-камікадзе – у Києві було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. 15 з них знищили сили ППО.

Раніше в НЕК “Укренерго” наголосили, що у центральному регіоні, зокрема й у Києві, через значні пошкодження енергетичної інфраструктури застосовано більш суттєві обмеження, ніж зазвичай.