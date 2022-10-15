Сьогодні вранці російські окупанти завдали ракетного удару по Київщині. Удар було завдано по об'єкту енергетичної інфраструктури, внаслідок чого у столиці та області можуть виникнути проблеми з енергопостачанням.

Про це повідомили в Укренерго.

Згідно з даними, внаслідок ранкового ракетного удару енергетична інфраструктура Київської області зазнала серйозних руйнувань.

Фахівці Укренерго вже працюють на місці інциденту, щоб відновити стабільне енергопостачання мешканцям Києва та області.

“Але при цьому Диспетчерський центр «”Укренерго” попереджає про можливі застосування графіків аварійних відключень, слідкуйте за повідомленнями обленерго (операторів систем розподілу)”,- йдеться у повідомленні.

Споживачів закликають ощадливо споживати електроенергію, насамперед у період з 17:00 до 23:00.

“Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи”, – закликали в Укренерго.