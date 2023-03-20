Про це повідомило “Укренерго“.
У Житомирській області відключення відбуваються через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян.
У Київській області обмеження можливі за умов значного споживання.
В інших регіонах немає потреби застосовувати обмеження енергопостачання. Ліміти споживання до областей не доводились.
“Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі”, – додали в компанії.
- З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни не полишали спроб атакувати ІТ-системи “Укренерго”, кількість яких зросла щонайменше у декілька десятків разів.