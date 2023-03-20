Станом на 11:00 понеділка, 20 березня, обмеження енергопостачання діє в Житомирській області. Можливі також відключення світла у Києві та регіоні.

Про це повідомило “Укренерго“.

У Житомирській області відключення відбуваються через значні пошкодження мереж внаслідок неодноразових атак росіян.

У Київській області обмеження можливі за умов значного споживання.

В інших регіонах немає потреби застосовувати обмеження енергопостачання. Ліміти споживання до областей не доводились.

“Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі”, – додали в компанії.