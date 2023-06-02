Вночі 2 червня російські загарбники вкотре атакували Київ та область дронами й ракетами. Внаслідок обстрілу є пошкодження та технологічні порушення, зокрема були зафіксовані вимкнення кількох ліній електропередачі.

Джерело: Міністерство енергетики України.

На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії – пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.

У Харківській області через обстріли без електроенергії – понад 13 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.

За добу вдалося повернути світло для майже 25 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.

Загалом енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній.

Комерційний імпорт електроенергії склав 388 МВт/год. Експорт до Польщі склав 1000 МВт/год.

За добу обсяг природного газу в українських сховищах зріс на 27,4 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,5 мільярда метрів кубічних.