Джерело: Міністерство енергетики України.
На Донеччині внаслідок обстрілів було знеструмлено 8 населених пунктів. Під удар потрапив і об’єкт генерації електроенергії – пошкоджено тепломережу. Також без живлення залишилася шахта.
У Харківській області через обстріли без електроенергії – понад 13 тисяч споживачів. Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Сумській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях.
За добу вдалося повернути світло для майже 25 тис. споживачів. Більшість із них – це абоненти в Донецькій та Херсонській областях. На Херсонщині заживили населений пункт, який був знеструмлений з початку деокупації.
Загалом енергетична система працює стабільно. Дефіцит електроенергії відсутній.
Комерційний імпорт електроенергії склав 388 МВт/год. Експорт до Польщі склав 1000 МВт/год.
За добу обсяг природного газу в українських сховищах зріс на 27,4 мільйона кубометрів. Запаси блакитного палива складають понад 9,5 мільярда метрів кубічних.
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