Про це повідомив Кличко у Telegram-каналі.
Внаслідок обстрілів російським агресором об‘єктів критичної інфраструктури місцева влада змушена вдатися до застосування графіків аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.
Також частково обмежено електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.
За словами міського голови Києва, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.
У центрі, де російська ракета пошкодила водопровідну мережу, над ліквідацією наслідків влучання працює Київводоканал. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечено водопостачання.
- Російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва зранку 10 жовтня. У Шевченківському районі внаслідок атаки загинуло п’ятеро осіб, ще 24 – постраждали.
- У Києві перші вибухи сталися близько 8:25, під час повітряної тривоги. Спочатку у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи відбулися на Лівому березі столиці.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.