Унаслідок масованих ракетних атак Росії по Україні пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. У Києві зокрема у деяких районах зникло світло. Мер міста Віталій Кличко попередив про те, що жителям Києва та області доведеться перетерпіти незручності у вигляді віялових відключень електроенергії.

Про це повідомив Кличко у Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілів російським агресором об‘єктів критичної інфраструктури місцева влада змушена вдатися до застосування графіків аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.

Також частково обмежено електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

За словами міського голови Києва, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

У центрі, де російська ракета пошкодила водопровідну мережу, над ліквідацією наслідків влучання працює Київводоканал. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечено водопостачання.