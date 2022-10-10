Про це повідомив Кличко у Telegram-каналі.

Внаслідок обстрілів російським агресором об‘єктів критичної інфраструктури місцева влада змушена вдатися до застосування графіків аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. 

Також частково обмежено електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї  області. 

За словами міського голови Києва, енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

У центрі, де російська ракета пошкодила водопровідну мережу, над ліквідацією наслідків влучання працює Київводоканал. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечено водопостачання.