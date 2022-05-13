За даними мера Києва, з 15 травня у столиці та області зміниться час комендантської години. Окрім цього від 16 травня громадський транспорт у Києві працюватиме довше.

Про це йдеться у дописі Віталія Кличка у Facebook.

Так, уже з неділі, 15 травня комендантська година у Києві та Київській області триватиме з 23:00 до 05:00.

А вже з понеділка, 16 травня, збільшиться тривалість роботи громадського транспорту у столиці. Зокрема метро працюватиме з 06:00 до 22:00.

Наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.

“Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається”, – наголосив столичний мер.