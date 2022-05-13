Про це йдеться у дописі Віталія Кличка у Facebook.
Так, уже з неділі, 15 травня комендантська година у Києві та Київській області триватиме з 23:00 до 05:00.
А вже з понеділка, 16 травня, збільшиться тривалість роботи громадського транспорту у столиці. Зокрема метро працюватиме з 06:00 до 22:00.
Наземний громадський транспорт – з 06:00 до 22:30.
“Дотримуйтеся правил комендантської години. А також – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бо загроза ракетних обстрілів Києва залишається”, – наголосив столичний мер.
- Нагадаємо, міністерство внутрішніх справ поки не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.
- Також у Генеральному штабі Збройних Сил України наголосили, що ворог не планує зупинятися на адміністративних кордонах Луганської та Донецької областей, він хоче піти далі. РФ досі планує захопити столицю України та створити нове державне утворення.