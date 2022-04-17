Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Поки містян закликали дотримуватися правил комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.
“У Києві та області змінюється час комендантської години. Відсьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше”, – зазначив мер столиці.
Через загрозу атаки та ракетних обстрілів киянам та жителям області наголошують не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
- Нагадаємо, мер міста Бровари Ігор Сапожко констатував, що місто Бровари (Київська область) сьогодні вранці обстріляли російські війська.
- Також зранку російська військові атакували з артилерії Кремінну Луганської області. Внаслідок обстрілу одна людина зазнала поранень.
- Вчора у Харкові під час ракетного обстрілу з боку РФ була знищена громадська кухня всесвітньовідомого шеф-кухаря Хосе Андреса.