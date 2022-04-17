Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Поки містян закликали дотримуватися правил комендантської години. Вона триватиме з 22:00 до 5:00 ранку.

“У Києві та області змінюється час комендантської години. Відсьогодні, з 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше”, – зазначив мер столиці.

Через загрозу атаки та ракетних обстрілів киянам та жителям області наголошують не нехтувати сигналами повітряної тривоги.