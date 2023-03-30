У центральному регіоні України завершились аварійно-відновлювальні роботи на одному з енергооб’єктів, що дозволило зняти обмеження у магістральних мережах для Києва та Київської області.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Станом на 30 березня обмеження споживання електроенергії все ще застосовуються у Житомирській області. Проте завдяки сприятливим погодним умовам та роботі відновлювальних джерел енергії обмеження споживання у регіоні менші ніж зазвичай.

Однак через значний обсяг пошкоджень обладнання мережі ще не повністю відновлені. Ремонтні роботи в регіоні тривають, а також продовжуються на всіх інших енергооб’єктах, що були пошкоджені російськими масованими обстрілами.

Також через наслідки негоди є локальні відключення у Чернігівській та Київській областях. Бригади обленерго працюють над відновленням енергоживлення споживачів.

За словами очільника Міненерго Германа Галущенка, сьогодні енергосистема працює без обмежень споживачів із резервом потужності. Генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні.