Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки України .
За даними слідства, гральні заклади працювали протягом тривалого часу без створення юридичної особи та відповідно без сплати податків.
Ігрові зали розташовувалися в основному на перших поверхах житлових будинків та окремо в МАФах. Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи таким чином комендантську годину. Така незаконна діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Відтак, співробітники БЕБ, на підставі ухвал районного суду міста Києва, провели обшуки у Шевченківському, Солом’янському, Дніпровському, Голосіївському та Дарницькому районах столиці.
За результатами обшуків вилучено 57 системних блоків, 73 монітори, 56 моноблоків, 70 комплектів комп’ютерної техніки та інші технічні засоби та матеріальні цінності, які використовувалися у протиправній діяльності.
“Зараз триває оцінка завданих державі збитків та вилученого майна. Вилучені товарно-матеріальні цінності долучені до справи як доказова база”, – зазначили у БЕБ.
А також додали, що в деяких закладах перебували гравці, тому співробітники БЕБ викликали поліцію для складання протоколів.
У відомстві нагадали, що в Україні дозволена діяльність офлайн та онлайн-казино, покеру в інтернеті, букмекерську діяльність та гральних автоматів. Закон дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п’ять зірок, а в чотири-п’ятизіркових — казино. Дозволений вік гравця азартних ігор — від 21 року.
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