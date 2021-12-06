У Києві водій таксі висадив пасажирів, які змушували його перейти на російську мову, стверджували, що "ненавидять українську" та намагалися навіть застосувати проти нього силу. #Букви знайшли чоловіка та розпитали його стосовно цієї ситуації та її наслідків.

Про це повідомляють #Букви.

Водій відвозив клієнтів (чоловіка та жінку), аж раптом вони почали вимагати від нього спілкуватися російською, розповідаючи, що вони – “корінні кияни”, та що ненавидять українську. Зі словами “я не буду далі вас обслуговувати, до побачення, виходьте з машини”, водій зупинив авто. Він запропонував повернути їм гроші, але далі везти відмовився.

На що пасажири почали його обзивати (продовжуючи наполягати на тому, щоб він з ними спілкувався російською), використовувати нецензурну лексику з погрозами та застосовуючи фізичну силу. Також, пасажир заявив [перекладено з російської на українську]: “Як я ненавиджу вас – націоналістів! Ти націоналіст! Ти – тварюка!”, – і вийшов з авто.

У Києві водій таксі висадив пасажирів-українофобів, які заявили, що ненавидять українську мову і погрожували йому за відмову спілкуватись російською.#Букви поспілкувались з водієм та розпитали його щодо конфлікту.https://t.co/yK7gvsGNfM pic.twitter.com/qmZXuGNmaT — Букви (@Bykvu) December 6, 2021

Відео розійшлося соцмережами, спровокувавши бурхливі дискусії. #Букви особисто поспілкувалися з героєм цієї історії.

Чоловіка звуть Анатолій. Він не звертався до фірми, з якою співпрацює – втім, з компанії йому все ж зателефонували та перепросили за клієнтів.

Анатолій стверджує, що це перший такий конфлікт за три роки його роботи у службі таксі. Стосовно того, чи шкодує він, що висадив тих людей, чоловік відповів: “Ні, не шкодую – взагалі”.