На сьогодні у столиці тепло- та водопостачання подається в усі райони міста, проте на верхніх поверхах будинків можливий понижений тиск води.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

За словами начальника КМВА Сергія Попко, зараз у столиці тепло- і водопостачання подається в усі райони. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста.

Проте на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Проте місто досі живе в режимі аварійних відключень.

“Ще раз звертаюся до киян – не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень. Разом все подолаємо! Віримо в Перемогу! “, — наголосив Сергій Попко.

Варто зауважити, що 20 грудня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що систему водопостачання столиці відновили, пояснивши, що помпові агрегати на водопровідних помпових станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів.

Кличко зауважив, що тиск на верхніх поверхах багатоповерхових будинків зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібні час і електрика. Проте запевнив, що комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в помешканнях всіх киян.