Станом на ранок 29 грудня внаслідок російських обстрілів у Києві постраждало троє осіб. Серед них — 14-річна дівчинка.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

За його словами всіх постраждалих госпіталізували.

Крім того, у столиці пошкоджено два приватні будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. Двоє постраждалих з Дарницького району. Їм надана перша медична допомога.

“Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — наголосили у КМВА додавши, що у місті працює ППО.

ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.