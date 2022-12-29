Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.
За його словами всіх постраждалих госпіталізували.
Крім того, у столиці пошкоджено два приватні будинки, промислове підприємство та дитячий майданчик. Двоє постраждалих з Дарницького району. Їм надана перша медична допомога.
“Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!”, — наголосили у КМВА додавши, що у місті працює ППО.
ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.
- У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.
- У Києві під час повітряної тривоги пролунала низка вибухів. Мер столиці Віталій Кличко попередив про можливі перебої з електропостачанням.
- Міська влада Івано-Франківська спростувала дані про вибухи в самому місті. Водночас у ЗМІ заявили про звуки вибухів в області.