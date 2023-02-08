Вже цього тижня у Києві демонтують пам’ятники генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову й перенесуть їх до музею авіації.

Про це інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, з публічного простору міста Києва нині ухвалила рішення щодо знесення пам’ятників генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Валерію Чкалову. Ці два радянські пам’ятники буде демонтовано і перенесено до музею авіації, відповідне доручення надано Департаменту міського благоустрою КМДА.

Голова робочої групи, заступник голови КМДА Володимир Прокопів зауважив, що пам’ятникам цим радянським постатям – не місце на вулицях Києва. За його словами, у керівництва міста давно була політична воля на ці рішення, але через безліч юридичних питань їх не можливо було ухвалити.

“Зокрема, ми чекали на рішення Мінкульту щодо зняття з цих об’єктів пам’яткоохоронного статусу. Це фактично розв’язало нам руки. Оскільки тепер ми ц законний спосіб можемо перенести ці пам’ятники без розробки науково-проєктної документації із переміщення та встановлення об’єктів”, – пояснив Володимир Прокопів.

Відтак додав, що найближчим часом така доля чекає і решту радянських пам’ятників, які ще залишились на вулицях столиці.

Зазначимо, що наприкінці січня цього року експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщено у центрі столиці.

Також Мінкульт рекомендував визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва.

У відомстві нагадали, що пам’ятник Ватутіну споруджено над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича. Його монументальні скульптури встановлені, зокрема, перед будівлею ООН в Нью-Йорку, у Берліні – у колишньому секторі радянської окупації, а також у Москві та інших містах на колишній території СРСР.

Пам’ятник мав охоронний статус і раніше. Монумент був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 06.04.2010 та набув таким чином статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини.

Отже, як зазначили у Мінкульті, демонтувати монумент можна було й до прийняття рішення МКІП з урахуванням його чинного статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини. У такому випадку демонтаж і перенесення потребують виготовлення проєктної документації. Однак чинним законодавством погодження такої документації МКІП не передбачено. Відтак справа повністю за КМДА.

“Демонтувати монумент можна після його вилучення з переліку щойно виявлених об‘єктів, яке відбувається розпорядчим актом місцевого органу охорони культурної спадщини. В такому випадку це можна зробити без проєктної документації, на підставі рішення КМДА про його переміщення”, – пояснили у міністерстві.

А також додали, що, за законною процедурою, після розгляду експертної комісії МКІП міністерство має розглянути рекомендації комісії та може проводити додаткові консультації, повторне винесення на розгляд комісії з метою уточнення рекомендацій або ж прийме остаточне рішення стосовно внесення або невнесення об‘єкта до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.

Довідково. Валерій Чкалов – радянський льотчик-випробувач, комбриг, Герой Радянського Союзу.

Микола Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії, Герой Радянського Союзу. Один із 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки німецько-радянської війни. Він брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру, доля яких склалася трагічно. Найбільше Ватутін “прославився” під час Другої світової війни. Його невміле, а інколи просто вбивче керівництво військами, а він командував у тому числі й фронтами, призводило до величезних втрат серед особового складу.