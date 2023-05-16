У Шевченківському районі Києва тварин у зоопарку врятував каштан, в який влучили уламки російської ракети.

Про це повідомило “Суспільне“.

У ніч проти 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких були “Кинджали”. Всього росіяни випустили по Україні шість аеробалістичних ракет “Кинджал”, дев’ять крилатих ракет “Калібр” та три ракети наземного базування (С-400, “Іскандер-М”).

Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу “Shahed-136/131”, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – “Орлан-10”, “SuperCam”. Усі – знищено.

Уламки збитих ракет впали в різних районах Києва, спричинивши пожежі. Зокрема деякі впали на території Київського зоопарку, але влучили в каштан, що знаходився неподалік вольєрів з птахами та єнотами.

Тварини не постраждали, розповів директор зоопарку Кирило Трантін. З тваринами проводять “антистресові заходи”.

Ще сліди від уламків ракет знайшли у парку навпроти зоопарку.