Через російські масовані обстріли по енергетичній інфраструктурі України, у столиці тимчасово не працюють трамваї.

Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram.

Натомість у місті курсуватимуть автобуси за такими маршрутами:

№ 1 “Михайлівська Борщагівка — вул. Старовокзальна”

№ 3 “ст. Ромена Ролана — вул. Старовокзальна”

№ 12 “Пуща Водиця — пл. Шевченка”

№ 14 “Відрадний масив — пл. Контрактова”

№ 18 “пл. Контрактова — вул. Старовокзальна”

№ 19 “пл. Шевченка — пл. Контрактова”

№ 28 “вул. Милославська — пл. Дарницька”.

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Водночас є зміни у роботі кільцевої електрички. Вона курсуватиме без опалення у вагонах, але з освітленням.

ДОВІДКА: 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.

Станом на ранок 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної таки РФ на енергооб’єкти України, без електропостачання залишається 70% міста.