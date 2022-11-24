Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram.
Натомість у місті курсуватимуть автобуси за такими маршрутами:
- № 1 “Михайлівська Борщагівка — вул. Старовокзальна”
- № 3 “ст. Ромена Ролана — вул. Старовокзальна”
- № 12 “Пуща Водиця — пл. Шевченка”
- № 14 “Відрадний масив — пл. Контрактова”
- № 18 “пл. Контрактова — вул. Старовокзальна”
- № 19 “пл. Шевченка — пл. Контрактова”
- № 28 “вул. Милославська — пл. Дарницька”.
Водночас є зміни у роботі кільцевої електрички. Вона курсуватиме без опалення у вагонах, але з освітленням.
ДОВІДКА: 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
Станом на ранок 24 листопада у Києві, після чергової масованої ракетної таки РФ на енергооб’єкти України, без електропостачання залишається 70% міста.
- Внаслідок пошкодження цивільної інфраструктури через ракетні обстріли РФ у Києві розгортають “Пункти незламності”.
- 23 листопада РФ здійснила масований ракетний обстріл української інфраструктури, зокрема по Києву ворог випустив 31 ракету. Як наслідок, частину столиці було знеструмлено, водопостачання також призупинено, кияни ринулись скуповувати воду.