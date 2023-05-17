У Києві, після масованої ракетної атаки РФ, мешканці житлового будинку виявили у квартирі муміфіковане тіло людини.

Джерело: ТСН.

На Відрадному проспекті у Києві сусіди одного з житлових будинків знайшли у квартирі муміфіковане тіло людини. Тіло було знайдено після останньої масованої атаки РФ по Києву. За словами мешканців будинку, ймовірно, внаслідок потужної звукової хвилі двері у квартиру відчинилися.

“Так, у нас був такий виклик. Мешканці будинку виявили у квартирі муміфіковане тіло людини. Попереднього, це тіло чоловіка. Відкрито провадження по статті 115 – з попередньою позначкою “раптова смерть”. Тіло відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Скільки тіло пролежало у квартирі стане відомо після висновку судмедексперта”, – розповіли в поліції Києва.

А також додали, що двері були вибиті чи відкрилися від вибухової хвилі під час останнього ракетного обстрілу Києва.

“Тіло виявили сусіди. Вони кажуть, що у квартирі ніхто не проживав. А після обстрілу помітили у квартирі муміфіковане тіло людини”, – зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, що вночі 16 травня російські загарбники укотре завдали ракетного удару по Києву. Це вже восьма ворожа атака на столицю від початку травня.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, всі ракети Х-47 “Кинджал” окупанти направили на столицю України. Однак всі вони були успішно знищені системою ППО.

“Робота надзвичайно успішна. Шість “Кинджалів” – це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об’єкти інфраструктури та інші важливі державні об’єкти” – зауважив Ігнат.

Щодо ракети типу “Калібр”, то їх росіяни випустили з Чорного моря. Всі вони летіли у різних напрямках, однак знищити їх вдалось на півдні.