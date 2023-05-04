У Києві уламки від російських дронів-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136 впали навколо близько 10 будинків у Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба КМВА, посилаючись на голову Сергія Попка.

За його словами, в результаті збиття російських дронів-камікадзе в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.

Так, через падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Наразі інформації щодо потерпілих громадян відсутня. Решта даних, як запевнив Попко, уточнюється.

Нагадаємо, що вночі 4 травня російські окупанти атакували Київ та Одесу. Обстріл здійснювали БПЛА та ракетами. Більшість з них були збиті, однак є і влучання.

У Київській міській військовій адміністрації зауважили, що цієї ночі тривога у столиці тривала близько 4 годин. Російські окупанти атакували Київ іранськими дронами-камікадзе та ракетами, ймовірно балістичного типу.

ДОВІДКА. У ніч на 4 травня російські окупаційні війська укотре атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 24 БПЛА з яких більшість — 18 — було знищено силами ППО.