У Києві уламки збитої російської ракети пошкодили дах приватної будівлі та автомобіль.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

Від ранку війська РФ завдають масованого ракетного удару по території України.

Українська ППО збиває ворожі ракети. Зокрема збито ракету над Києвом.

Водночас за даними Кличка, уламки збитої ракети впали на автомобіль та дах приватного будинку у Голосіївському районі столиці.

“Ракетна атака триває. Залишайтеся в укриттях!”, – наголосив Кличко.