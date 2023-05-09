Мер Києва Віталій Кличко заявив, що внаслідок обстрілу столиці вночі 9 травня уламок ворожої ракети впав на приватне подвірʼя.

Про це повідомив міський голова Києва у Telegram.

За його словами, під час атаки на Київ у Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя.

Так, станом на 6:24 займання уламка загасили надзвичайники. Кличко запевнив, що постраждалих та пошкоджень на місці немає.

Наразі фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція працюють на місці.

Нагадаємо, що вночі 9 травня російські окупаційні війська вкотре за останній час намагались вдарити по Києву. По столиці було випущено близько 15 ракет, з яких всі вдалось знищити.