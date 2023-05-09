Про це повідомив міський голова Києва у Telegram.
За його словами, під час атаки на Київ у Голосіївському районі столиці уламок збитої ракети впав на приватне подвірʼя.
Так, станом на 6:24 займання уламка загасили надзвичайники. Кличко запевнив, що постраждалих та пошкоджень на місці немає.
Наразі фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція працюють на місці.
Нагадаємо, що вночі 9 травня російські окупаційні війська вкотре за останній час намагались вдарити по Києву. По столиці було випущено близько 15 ракет, з яких всі вдалось знищити.
- У ніч на 8 травня 2023 року противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва “Shahed-136/131”. Сили оборони збили всі 35 ударних БпЛА, випущених російськими військами.
- У ніч на 9 травня російські окупанти двічі здійснювали пуски ракет по Україні. Загалом було випущено 25 ракет, з яких 23 — знищені силами ППО.
- Протягом 8 травня російські війська поранили одного цивільного жителя Донецької області.
- У ніч на 9 травня внаслідок обстрілу російськими військами Дніпропетровщини українські сили протиповітряної оборони ліквідували 8 ракет. Деякі уламки впали на дах чотириповерхового будинку, де постраждала 32-річна жінка.