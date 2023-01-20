Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Зазначається, що звук вибуху може бути гучним, особливо в Деснянському та Оболонському районах Києва. Сапери підриватимуть льодовий затор в районі сіл Погреби та Зазим‘я.
Заходи вживатимуть через льодохід на Десні в районі села Погреби. На річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.
Звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час.
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