У Києві в ніч з 20 на 21 січня близько 23:00-01:00 сапери підриватимуть кригу на річці Десна.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Зазначається, що звук вибуху може бути гучним, особливо в Деснянському та Оболонському районах Києва. Сапери підриватимуть льодовий затор в районі сіл Погреби та Зазим‘я.

Заходи вживатимуть через льодохід на Десні в районі села Погреби. На річці утворився затор, який спричинив підвищення рівня води та підтоплення в прибережних зонах.

Звук вибуху може бути досить гучним, враховуючи нічний час.