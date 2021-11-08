Бізнесмен з Кирилівки Запорізької області Олег Балабатько заявив, що від удару ножем у серце загинув його єдиний 26-річний син Микола. За словами чоловіка, це сталося через українську мову.

Про це Олег Балабатько повідомив у відеозверненні й коментарі під дописом про смерть сина.

Олег Балабатько зазначив, що його син Микола загинув вночі 5 листопада. Нападником був нетверезий чоловік з Луганської області. Йому нібито не сподобалося, що хлопець говорив українською мовою.

Чоловік покликав Миколу на вулиці “поговорити”. За словами бізнесмена, нападник вийняв ножа й встромив його у серце хлопця.

Микола Балабатько помер на руках у поліціянтів. За словами батька, хлопець відчайдушно тримався за серце, але травма виявилася смертельною. Швидка не встигла йому допомогти, хоча лікарня знаходиться поруч з місцем події.

Зазначається, що загиблий був чемпіоном з джиу-джитсу, проте це не допомогло захиститися від нападника.

Його батько Олег Балабатько є власником готелю “Перлина прибою” у курортній Кирилівці.

Новину про смерть Миколи Балабатька миттєво поширили усі запорізькі ЗМІ, а пізніше й всеукраїнські. Спочатку зазначалося, що хлопця вбили у Кирилівці.

Однак у поліції Запорізької області згодом повідомили, що подія сталася у Києві на Позняках. Як повідомляється, між двома чоловіками виник раптовий конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків вбив іншого.

Поліція не називає причин конфлікту. Нападника затримали, у нього вилучили ніж зі слідами бурого кольору, ймовірно, це кров.

Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.