Про це Олег Балабатько повідомив у відеозверненні й коментарі під дописом про смерть сина.
Олег Балабатько зазначив, що його син Микола загинув вночі 5 листопада. Нападником був нетверезий чоловік з Луганської області. Йому нібито не сподобалося, що хлопець говорив українською мовою.
Чоловік покликав Миколу на вулиці “поговорити”. За словами бізнесмена, нападник вийняв ножа й встромив його у серце хлопця.
Микола Балабатько помер на руках у поліціянтів. За словами батька, хлопець відчайдушно тримався за серце, але травма виявилася смертельною. Швидка не встигла йому допомогти, хоча лікарня знаходиться поруч з місцем події.
Зазначається, що загиблий був чемпіоном з джиу-джитсу, проте це не допомогло захиститися від нападника.
Його батько Олег Балабатько є власником готелю “Перлина прибою” у курортній Кирилівці.
Новину про смерть Миколи Балабатька миттєво поширили усі запорізькі ЗМІ, а пізніше й всеукраїнські. Спочатку зазначалося, що хлопця вбили у Кирилівці.
Однак у поліції Запорізької області згодом повідомили, що подія сталася у Києві на Позняках. Як повідомляється, між двома чоловіками виник раптовий конфлікт, внаслідок якого один з чоловіків вбив іншого.
Поліція не називає причин конфлікту. Нападника затримали, у нього вилучили ніж зі слідами бурого кольору, ймовірно, це кров.
Затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу). Йому загрожує до 15 років ув’язнення.
- Раніше в соцмережах розгорівся скандал через заяви 15-річної блогерки @maybe_lizaaaaa. Школярка має доволі велику авдиторію (близько 142 тисяч підписників), яка на тлі скандалу лише збільшилася. В одному з останніх відео вона поділилася думками про українську мову, називаючи її такою, що бісить, і заявляючи, що вона їй “не вср***ся”.
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