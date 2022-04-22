У Києві великоднє Богослужіння відбуватиметься лише онлайн — КМДА

Про це повідомив мер Києва Віталій Клично у Telegram.
Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 суботи до 5:00 ранку неділі.
“Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!”, — наголосив Кличко.
- Нагадаємо, під час богослужінь на Великдень громадян та священників закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Раніше глава Православної церкви України Епіфаній рекомендував не проводити нічних церковних служб у регіонах, де небезпечно.
- Водночас Служба безпеки України попередила українців про можливі провокації росіян під час свята Великодня. Жителів України просять бути особливо уважними у святковий день.