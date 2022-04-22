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У Києві великоднє Богослужіння відбуватиметься лише онлайн — КМДА

У Києві та області вночі на Великдень діятиме комендантська година. Водночас богослужіння в храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції.

П’ятниця, 22 квітня 2022, 21:25
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Про це повідомив мер Києва Віталій Клично у Telegram.

Задля безпеки громадян і упередження можливих провокацій у ніч на Великдень, із суботи 23 квітня на неділю 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 суботи до 5:00 ранку неділі.

“Дотримуйтеся правил комендантської години! Святкуйте безпечно!”, — наголосив Кличко.

Теги: Kyiv, війна, Великдень, Віталій Клично, російська агресія, російсько-українська війна

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