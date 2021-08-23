У понеділок, 23 серпня, в Києві відбулася урочиста церемонія підняття найбільшого державного прапора України.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Церемонія відбулася з нагоди святкування Дня Державного Прапора України.

У заході взяли участь мер Києва Віталій Кличко, представники столичної влади, ветерани-захисники України.

Як відомо, найбільший державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України в Другій світовій війні” в столиці.

Сьогодні його підняли ветерани російсько-української війни на Донбасі.

Варто зауважити, що до 30-ої річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб, конструкція якого є більш легкою та оснащена поворотним механізмом.

Під час церемонії Кличко також вручив 30 українських паспортів громадянина України школярам Києва.