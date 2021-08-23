Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Церемонія відбулася з нагоди святкування Дня Державного Прапора України.
У заході взяли участь мер Києва Віталій Кличко, представники столичної влади, ветерани-захисники України.
Як відомо, найбільший державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України в Другій світовій війні” в столиці.
Сьогодні його підняли ветерани російсько-української війни на Донбасі.
Варто зауважити, що до 30-ої річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб, конструкція якого є більш легкою та оснащена поворотним механізмом.
Під час церемонії Кличко також вручив 30 українських паспортів громадянина України школярам Києва.
- 23 серпня України відзначає День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг вже понад тридцять років майорить над українськими містами, а його історія заходить далеко за межі минулого століття. #Букви розповіли про історію та становлення головного українського символу – Державного Прапора.