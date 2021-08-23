Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Церемонія відбулася з нагоди святкування Дня Державного Прапора України.

У заході взяли участь мер Києва Віталій Кличко, представники столичної влади, ветерани-захисники України.

Як відомо, найбільший державний прапор України встановлено на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України в Другій світовій війні” в столиці.

Сьогодні його підняли ветерани російсько-української війни на Донбасі.

Варто зауважити, що до 30-ої річниці Незалежності України на флагштоку встановили новий тризуб, конструкція якого є більш легкою та оснащена поворотним механізмом.

Під час церемонії Кличко також вручив 30 українських паспортів громадянина України школярам Києва.

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

тавить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

Прапор України в Києві

https://lb.ua/news/2021/08/23/492279_kiievi_startuvav_samit_pershih_ledi.html

https://lb.ua/news/2021/08/23/492279_kiievi_startuvav_samit_pershih_ledi.html

https://lb.ua/news/2021/08/23/492279_kiievi_startuvav_samit_pershih_ledi.html

Фото: #Букви

  • 23 серпня України відзначає День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг вже понад тридцять років майорить над українськими містами, а його історія заходить далеко за межі минулого століття. #Букви розповіли про історію та становлення головного українського символу – Державного Прапора.