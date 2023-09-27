Кожен, хто зображений на фото, на власному досвіді знає, що таке війна: військовий Армії УНР, стрілець УПА, боєць 3 ОШБр, а кожна світлина — історія одного народу, який захищає цінності цивілізованого світу і стоїть на смерть за майбутнє своїх нащадків.

«В сталевих грозах» органічно поєднані фото як часів українських визвольних змагань ХХ століття, так і їхні сучасні аналоги, відтворені бійцями 3 ОШБр. Усі світлини зроблені на Бахмутському напрямку в розпал бойових дій.

Як зазначають автори проєкту, ідейними натхненниками виставки стали бійці 3 ОШБр, які своїм чином, характером, сміливістю та самопожертвою відтворили боротьбу найкращих синів та доньок цієї землі. Реконструюючи образи предків, бійці демонструють єдність поколінь у протистоянні давньому ворогу. Крізь роки повертаються живі образи українського лицарства, яке продовжує боротьбу задля процвітання Української Держави. Національна ідея сподвигла наших предків колись і об’єднує українське воїнство зараз.

Діана Попова, генеральна директорка Музею історії міста Києва, наголошує: «Ці дивовижні світлини здається руйнують категорію часу, проте так влучно оприявнюють непохитну віру в Україну, сміливість і подвиг українських воїнів. Виставка “В сталевих грозах” — надзвичайно талановитий та вражаючий мистецький проєкт, який безумовно торкнеться душі усіх, хто завітає до Музейно-виставкового центру». Автор проєкту — військовослужбовець 3 ОШБр Марі Мамайка.

Фотограф проєкту — Яра. Виставка триватиме з 27 вересня до 8 жовтня.

Графік роботи експозиції згідно з графіком роботи музею:

Ср.-Нд.: 12:00-19:00, Пн-Вт.: вихідні

Каса працює з 12:00 до 18:30

Вартість вхідного квитка: 50/25 ₴ (повний/пільговий)

В день відкриття 27.09 о 18:00 вхід для всіх вільний.

У Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва військовослужбовці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ презентують виставку світлин «В сталевих грозах».