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Організатори закликали охочих прийти на площу з лампадками та банерами з назвами добробатів, подякувати живим героям та вшанувати тих, хто віддав життя у бою за Україну.

14 березня відзначаємо День добровольця – одне зі свят, які з’явилися в нашій країні внаслідок російського вторгнення.

Цього дня ми дякуємо мужнім героям-захисникам, які добровільно взяли до рук зброю, та вшановуємо пам’ять полеглих добровольців у запеклих боях на всіх напрямках нашого фронту”, – зазначили у пресслужбі Асоціації.

Також додали, що День добровольця покликаний нагадати кожному українцю подвиг вчорашніх відчайдухів, які, не маючи військового досвіду, змінили сімейний затишок на окопи у найважчий для держави час. Добровольчі підрозділи зробили вагомий внесок в історію нашої боротьби з окупантом, чимало з них могли б укласти цілі книги про свою участь за дев’ять років війни.

Зокрема одним з таких підрозділів є бригада “Азов”, що з маленького добровольчого загону трансформувалася у професійний підрозділ Національної гвардії, який поряд з іншими підрозділами вразив свій своєю мужністю під час оборони “Азовсталі” минулого року.

Учасники запалили лампадки у памʼять про полеглих воїнів, також вшанували памʼять добровольців з Білорусі, котрі загинули у війні, боронячи Україну.

Зауважимо, 14 березня, в День українського добровольця у Національному музеї історії України відкрилася виставка “През шаблі маєм права!” про історію зброї та військового спорядження на території України від прадавніх часів до сьогодні.