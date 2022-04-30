У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

В суботу, 30 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя.

Про це повідомляють #Букви.

Родичі захисників Маріуполя – бійців “Азову”, 36 бригади морської піхоти та інших підрозділів, які продовжують обороняти місто в умовах повного оточення та під цілодобовими обстрілами, звернулися до світових лідерів, організацій з вимогою забезпечити “зелений коридор” та евакуацію з “Азовсталі” всіх живих, а також вивезення тіл загиблих.

Громадяни демонстрували десятки плакатів з гаслами “врятуйте Маріуполь”, “досить говорити, починайте діяти”, “врятуйте військових Маріуполя”, “Маріуполь не може чекати”.