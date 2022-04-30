Про це повідомляють #Букви.
Родичі захисників Маріуполя – бійців “Азову”, 36 бригади морської піхоти та інших підрозділів, які продовжують обороняти місто в умовах повного оточення та під цілодобовими обстрілами, звернулися до світових лідерів, організацій з вимогою забезпечити “зелений коридор” та евакуацію з “Азовсталі” всіх живих, а також вивезення тіл загиблих.
Громадяни демонстрували десятки плакатів з гаслами “врятуйте Маріуполь”, “досить говорити, починайте діяти”, “врятуйте військових Маріуполя”, “Маріуполь не може чекати”.
У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото // 13 фото
- Нагадаємо, що окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Також дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Зокрема у заблокованому російськими військами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучити деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий “престур”.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко зреагував на відвідини генсеком ООН Москви. За словами українського політика, було б краще, якби Антоніу Гутерреш здійснив візит до Маріуполя, а не російської столиці.
- Захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.