Про це повідомляють #Букви.

Родичі захисників Маріуполя – бійців “Азову”, 36 бригади морської піхоти та інших підрозділів, які продовжують обороняти місто в умовах повного оточення та під цілодобовими обстрілами, звернулися до світових лідерів, організацій з вимогою забезпечити “зелений коридор” та евакуацію з “Азовсталі” всіх живих, а також вивезення тіл загиблих.

Громадяни демонстрували десятки плакатів з гаслами “врятуйте Маріуполь”, “досить говорити, починайте діяти”, “врятуйте військових Маріуполя”, “Маріуполь не може чекати”.

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

  • У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото

У Києві відбулася акція «Врятуйте захисників Маріуполя!» — фото // 13 фото