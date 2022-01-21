Сьогодні у Михайлівському Золотоверхому Соборі в Києві відбулася панахида за загиблими українськими захисниками Донецького аеропорту.

Про це повідомляють #Букви.

За ініціативи громадського об’єднання “Серця Кіборгів” 21 січня об 11:00 у Михайлівському Золотоверхому Соборі міста Києва відбулася панахида за загиблими “кіборгами” Донецького аеропорту та усіма загиблими учасниками бойових дій, які ціною свого життя відстоювали територіальну цілісність та свободу України.

Помолитися та вшанувати пам’ять полеглих Героїв прийшли родичі та друзі, а також усі охочі.

На панахиді був присутній герой України Ігор Гордійчук (“Сумрак”), який брав участь в обороні Савур-Могили. Він єдиний, кого вороги не взяли тоді в полон. Гордійчук був важко поранений, його просто покинули посеред поля, але він вижив.

Також була присутня мати загиблого “кіборга” Максима Ридзанича (“Адама”), який загинув рятуючи своїх побратимів.

Назва “кіборги” охоплює військових, медиків, добровольців та волонтерів. Протягом восьми місяців вони не здавали позицій, щоб відбити стратегічний об’єкт. 20 січня терористи “ДНР” підірвали термінал, внаслідок чого загинули 58 воїнів. Під час оборони аеропорту загинуло близько 100 українських військових.