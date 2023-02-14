Цикл із трьох документальних фільмів "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі", присвячених бойовим операціям за участі військовослужбовців ГУР МО у 2022 році, презентували сьогодні у медіацентрі Укрінформ.

Про це пише пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що про війну, документальні фільми і перемогу говорили Тарас Шевченко, заступник Міністра культури та інформаційної політики України; Артем Шевченко, автор циклу, журналіст та військовослужбовець ЗСУ; Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України; “Мольфар”, начальник зв`язку штабу оборони Маріуполя, офіцер ОЗСП “Азов” НГУ.

Автор проєкту Артем Шевченко розповів, що ідея закарбувати у кінематографі успіхи воєнної розвідки України виникла у нього, коли МКІП оголосило творчий конкурс на створення продуктів, які б висвітлювали російсько-українську війну.

“Оскільки раніше, ще на цивільній службі, я вже мав досвід співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики у створенні документальних фільмів, зокрема, спільно ми зробили фільм про гвардійця Марківа, фільм про звільнення Маріуполя, то мені й прийшла ідея показати успішні бойові операції воєнної розвідки”, – сказав автор циклу.

Зазначено, що було створено три хронологічно послідовні і пов’язані між собою фільми по 45 хвилин.

За словами заступника Міністра культури та інформаційної політики Тараса Шевченка, проєкт, який було зроблено – це “унікальна робота, адже у ній було задокументовано ті фантастичні операції, які здійснювали наші розвідники і інші військові”.

Наголошено, що перший фільм з трилогії – “Авіапрорив на Азовсталь. Небо” – присвячений повітряній логістичній операції навесні 2022 року з постачання гарнізону оборонців Маріуполя необхідних вантажів та евакуації поранених.

Другий фільм “Харківський контрнаступ. Земля” присвячений наступальній операції восени 2022 року українських Сил оборони і безпеки за участі штурмового закону “Кракен” ГУР МО, завдяки якій було звільнено майже всю Харківщину.

Третій фільм “Битва з острів Зміїний. Море” показує боротьбу за відновлення контролю України над островом Зміїний. Ексклюзивне відео висадки і бойових дій спецпризначенців 8 травня на острові.

“Попри те, що війна все ще у гострій фазі, наша країна і весь світ мають знати про ці успішні операції. І тут ми говоримо не лише про воєнну розвідку, але й про всі сили оборони і про те, якими над зусиллями це все вдається та як це складно і насправді ризиковано від моменту задуму до реалізації. Дуже добре, що такі продукти створюють. Величезна подяка за це і ініціаторам, і авторам, і МКІП”, – зауважив Андрій Юсов.

Також додається, що нині автори проєкту обмірковують ідею створення англомовної версії фільмів, аби іноземна аудиторія також мала змогу побачити героїчну історію боротьби України за свою свободу.