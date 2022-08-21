Про це повідомили #Букви.
Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Руслана Писалнка виїхала. Вона лікувалася у Німеччині. У зірки діагностували рак 4 стадії, а напередодні вона зламала ногу.
Українка пішла з життя 19 липня. Руслані Писанці було 56 років.
Чоловік акторки повернувся до України разом з її прахом. Також під час війни загинула мама Писанки.
Зазначимо, що відома українська акторка і телеведуча запам’яталася ролями у фільмах “Москаль-чарівник”, “Вогнем і мечем” і “Таксі для ангела”. Вона взяла участь у проєкті “Демони”, але головну роль зірки тривали це у секреті.
- У ніч на 19 липня померла відома українська акторка та телеведуча Руслана Писанка, їй було 56 років. ЇЇ колега, Ольга Сумська розповіла про те, що ніхто не знав про біль Руслани Писанки, адже на публіці вона була завжди феєрверком позитивних емоцій.