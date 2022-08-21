У Києві попрощалися з Русланою Писанкою та її мамою Діною Василівною. Церемонія відбулася у Спасо-Преображенському соборі.

Про це повідомили #Букви.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Руслана Писалнка виїхала. Вона лікувалася у Німеччині. У зірки діагностували рак 4 стадії, а напередодні вона зламала ногу.

Українка пішла з життя 19 липня. Руслані Писанці було 56 років.

Чоловік акторки повернувся до України разом з її прахом. Також під час війни загинула мама Писанки.

Зазначимо, що відома українська акторка і телеведуча запам’яталася ролями у фільмах “Москаль-чарівник”, “Вогнем і мечем” і “Таксі для ангела”. Вона взяла участь у проєкті “Демони”, але головну роль зірки тривали це у секреті.