18 вересня у столиці на Майдані Незалежності відбулося прощання з народним героєм, захисником України Романом Косенком на псевдо "Яшка Циганков". Військовослужбовець загинув 9 березня під час оборони Ізюму, тіло героя змогли дістати лише після деокупації міста.

Про це повідомляють #Букви.

Косенко поліг у бою з росіянами під час оборони міста, його тіло дістали з-під завалів лише 11 вересня вже після деокупації Харківщини.

Народний герой України, боєць ССО ЗСУ, Іскандер Мамедов, в умовах інтенсивних бойових дій приїхав у місто Ізюм та своїми руками відкопав загиблого Косенка, тіло якого залишалось під завалами з березня.

Військовослужбовець зауважив, що воїн повертається додому “на Щиті”.







У Києві відбулось прощання з народним героєм Романом Косенком // 7 фото

У своєму останньому дописі у Facebook Косенко закликав допомогти місту Ізюм.

Останній спочинок оборонець знайде на Алеї Слави Лісового Кладовища у Києві.





У Києві відбулось прощання з народним героєм Романом Косенком // 7 фото

10 вересня російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.

Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою “Народний герой України”.