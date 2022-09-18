Про це повідомляють #Букви.
Косенко поліг у бою з росіянами під час оборони міста, його тіло дістали з-під завалів лише 11 вересня вже після деокупації Харківщини.
Народний герой України, боєць ССО ЗСУ, Іскандер Мамедов, в умовах інтенсивних бойових дій приїхав у місто Ізюм та своїми руками відкопав загиблого Косенка, тіло якого залишалось під завалами з березня.
Військовослужбовець зауважив, що воїн повертається додому “на Щиті”.
У Києві відбулось прощання з народним героєм Романом Косенком // 7 фото
У своєму останньому дописі у Facebook Косенко закликав допомогти місту Ізюм.
Останній спочинок оборонець знайде на Алеї Слави Лісового Кладовища у Києві.
У Києві відбулось прощання з народним героєм Романом Косенком // 7 фото
10 вересня російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.
Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою “Народний герой України”.
- 17 вересня у Національній опері України відбулося прощання з солістом балету Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув під час виконання бойового завдання на війні з російськими загарбниками.
- У Києві попрощалися з військовослужбовицею 24-ї механізованої бригади ЗСУ імені Короля Данила Ольгою Сімоновою на псевдо “Сімба”, яка зреклася російського громадянства заради України.
- 7 вересня у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання з українським захисником В’ячеславом Наливайком, який загинув під час виконання бойового завдання на півдні України.