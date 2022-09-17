У Києві відбулося прощання з артистом балету Національної опери Олександром Шаповалом, який загину в бою з окупантами

Сьогодні, 17 вересня, у Національній опері України відбулося прощання з солістом балету Національної опери Олександром Шаповалом, який загинув під час виконання бойового завдання на війні з російськими загарбниками.

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12 вересня у бою під Майорськом Донецької області загинув соліст Національної опери України, заслужений артист України, педагог Олександр Шаповал, йому було 47 років. У артиста залишилися дружина та двоє дітей.

Церемонія прощання з українським захисником відбулася об 11 годині у фойє Національної опери України імені Т. Г. Шевченка. Попрощатися із загиблим прийшли кілька сотень людей. Серед них рідні, колеги, знайомі та побратими артиста.

Після цього тіло відвезуть на Північний цвинтар у районі Броварів, де й поховають Олександра.

Варто зазначити, що ще на початку повномасштабної війни Олександр Шаповал записався добровольцем до Сил територіальної оборони, а потім до лав Збройних сил України, де згодом отримав посаду гранатометника.

Олександр Шаповал був солістом балету Національної опери України ім. Тараса Шевченка з 2013 по 2021 роки. Він грав у спектаклях “Кармен-сюїта”, “Юлій Цезар” та інших, був викладачем дуетно-класичного танцю.

Його колега балерина Національної опери України Катерина Кухар написала: “Серце відмовляється в це вірити. Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям… тому, що він один з небагатьох, хто жив сценою…А тепер його танець став вічним….Боляче…Важко…Вічна і світла пам’ять, Саша…Назавжди у серці, пам’яті, душі”.