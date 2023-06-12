12 червня у Михайлівському Золотоверхому соборі провели в останню путь бойового медика бригади "Азов" Олексія Мазура на псевдо "Родео". Цієї весни захиснику виповнилося 28 років.

Джерело: #Букви

Герой загинув при виконанні завдання у селі Мала Токмачка на Запоріжжі 8 червня.





У Києві відбулося прощання з бойовим медиком «Азова» Олексієм Мазуром // 8 фото

Мазур народився 11 березня 1995 року, захоплювався спортом, любив гори, тварин та життя.

“Добрий, оптимістичний, справедливий, відповідальний, чесний. Цікава і творча особистість, Воїн Світла, люблячий син, чоловік і турботливий внук… Він будував свої плани на майбутнє, вдихав кожну мить життя, мріяв, любив…”, – мовиться у дописі Липовецької громади.

Олексій вирушив на фронт у 2014 році, був учасником антитерористичної операції. Згодом пройшов відбір у прикордонний загін оперативного реагування “Дозор”. Та завжди намагався перебувати в активних воєнних діях, тому пішов служити бойовим медиком, фельдшером відділення збору та евакуації поранених медичної роти у бригаді спецпризначення “Азов”.









У Києві відбулося прощання з бойовим медиком «Азова» Олексієм Мазуром // 8 фото

Лише цієї весни український захисник одружився. Зазнав поранення на фронті, із травмою ніг продовжив службу на фронті, рятував поранених та був професіоналом своєї справи.

“Ми так хотіли просто жити”, – написала дружина Олексія.

Олексій Мазур був єдиним сином у родині.

Поховання героя відбудеться 13 червня у рідному місті Олексія – Липовці, що на Вінниччині.