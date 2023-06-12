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Герой загинув при виконанні завдання у селі Мала Токмачка на Запоріжжі 8 червня.
У Києві відбулося прощання з бойовим медиком «Азова» Олексієм Мазуром // 8 фото
Мазур народився 11 березня 1995 року, захоплювався спортом, любив гори, тварин та життя.
“Добрий, оптимістичний, справедливий, відповідальний, чесний. Цікава і творча особистість, Воїн Світла, люблячий син, чоловік і турботливий внук… Він будував свої плани на майбутнє, вдихав кожну мить життя, мріяв, любив…”, – мовиться у дописі Липовецької громади.
Олексій вирушив на фронт у 2014 році, був учасником антитерористичної операції. Згодом пройшов відбір у прикордонний загін оперативного реагування “Дозор”. Та завжди намагався перебувати в активних воєнних діях, тому пішов служити бойовим медиком, фельдшером відділення збору та евакуації поранених медичної роти у бригаді спецпризначення “Азов”.
У Києві відбулося прощання з бойовим медиком «Азова» Олексієм Мазуром // 8 фото
Лише цієї весни український захисник одружився. Зазнав поранення на фронті, із травмою ніг продовжив службу на фронті, рятував поранених та був професіоналом своєї справи.
“Ми так хотіли просто жити”, – написала дружина Олексія.
Олексій Мазур був єдиним сином у родині.
Поховання героя відбудеться 13 червня у рідному місті Олексія – Липовці, що на Вінниччині.
- 28 травня у Тальному (Черкаська область) попрощалися із загиблим 23-річним нацгвардійцем Вадимом Бондаренком. Його двома днями раніше, ймовірно, збив на блокпосту суддя Макарівського районного суду Київщини Олексій Тандир.
- 9 травня у Києві попрощалися з українським захисником Данилом Денисевичем на псевдо “Дозор”, який загинув у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.
- 25 квітня на Київщині, у селі Корніївка попрощалися з військовослужбовцем полку “Азов” Єгором Бартошем на псевдо “Ехо”, котрий загинув внаслідок теракту в тимчасово окупованій Оленівці.
- 21 квітня у Києві попрощалися з народним депутатом 8-го скликання Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які разом загинули у бою проти російських окупантів.
- 19 квітня від під час виконання бойового завдання внаслідок мінометної атаки загинув артист Одеського національного академічного театру опери й балету Ростислав Янчишен.