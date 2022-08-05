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Гліб Бабіч був військовослужбовцем, активістом громадської організації “Справа громад”, поетом, автором пісень, учасником АТО/ООС, а до 2019 року прапорщиком 10-ї ОГШБР ЗСУ. Варто зауважити, що він пройшов п’ять років війни та шість бойових ротацій.
У Києві відбулося прощання з військовим та поетом Глібом Бабічем // 23 фото
Церемонія прощання відбувалася у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Провести воїна в останню путь прийшли багато людей, зокрема й п’ятий Президент України Петро Порошенко.
Народився Бабіч у Миколаєві 2 березня 1969 року. Вже у віці десяти років написав свої перші вірші. Став автором низки пісень, музику до яких створювали професійні композитори та він особисто.
Поет добровільно повернувся до війська навесні 2022-го. Захисник воював у найгарячіших точках, а паралельно займався волонтерством.
- Нагадаємо, 26 липня під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Олександр Кукурба, який у квітні отримав звання Героя України.
- У боях під Бахмутом (Донецька область) загинув український журналіст Олександр Савоченко. Його поховають у рідному селі Поліському.
- Також нещодавно у Військовій академії Одеси відбулася церемонія прощання з командиром 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Віталієм Гуляєвим та іншими офіцерами, які загинули на Миколаївщині під час звільнення південних рубежів України від російських окупантів.