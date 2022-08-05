28 липня у боях за Україну загинув український поет, ветеран АТО, письменник та автор пісні "Мольфар" Гліб Бабіч. Сьогодні, 5 серпня відбулося прощання з полеглим захисником.

Про це повідомляють #Букви.

Гліб Бабіч був військовослужбовцем, активістом громадської організації “Справа громад”, поетом, автором пісень, учасником АТО/ООС, а до 2019 року прапорщиком 10-ї ОГШБР ЗСУ. Варто зауважити, що він пройшов п’ять років війни та шість бойових ротацій.







































У Києві відбулося прощання з військовим та поетом Глібом Бабічем // 23 фото

Церемонія прощання відбувалася у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва. Провести воїна в останню путь прийшли багато людей, зокрема й п’ятий Президент України Петро Порошенко.

Народився Бабіч у Миколаєві 2 березня 1969 року. Вже у віці десяти років написав свої перші вірші. Став автором низки пісень, музику до яких створювали професійні композитори та він особисто.

Поет добровільно повернувся до війська навесні 2022-го. Захисник воював у найгарячіших точках, а паралельно займався волонтерством.