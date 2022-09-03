У Києві відбулося прощання зі спецпризначенцем, снайпером-розвідником з позивним «Тенгрі»

Сьогодні, 3 вересня, у Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання зі спецпризначенцем, снайпером-розвідником “Тенгрі“, який загинув під час виконання бойового завдання на війні з російськими загарбниками.

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“Тенгрі” загинув під час виконання бойового завдання, отримавши поранення несумісні з життям. Попрощатися із захисником України прийшли його побратими, друзі та рідні. Церемонія прощання відбулася у столиці о 12 годині дня у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Церемонію прощання у церкві й на кладовищі не дозволили знімати журналістам. Адже серед тих, хто прийшов попрощатися із “Тенгрі“ були його колеги розвідники, обличчя яких не можна показувати.

За словами волонтерки Наталії Воронкової, спецпризначинець та снайпер-розвідник “Тенгрі“ мав найбільшу кількість вдало виконаних надскладних та надзвичайно ризикованих завдань. Про його досягнення розповідають легенди на фронті, про нього говорять як про взірця сміливості й мужності.

“Професіонал, віртуоз своєї справи, він допомагав всім й навчав молодих воїнів, передавав їм свої знання та досвід”, – розповіла волонтерка Наталія Воронкова.

Також вона додала, що “Тенгрі” на фронті знали всі підрозділи та особисто керівники спецоперацій, які часто радились з ним. Найкращі воїни фронту пишались дружбою з ним.

“Людина-скала, небагатослівний та частіше мовчазний, кожне його слово було на “вагу золота”. Надійний друг, дуже скромний як для героя війни з надмірним почуттям справедливості. Він дуже рідко дозволяв собі відпочинок”, – згадує Наталія Воронкова.

Колись “Тенгрі” сказав: “Кожен день моєї відсутності на фронті може вартувати життя нашим хлопцям. Як я можу їх покинути?”.

“Батальйон “Січ” та весь особовий склад, наше бойове побратимство, висловлює глибокий сум та печаль і одночасно величезну повагу до всіх рідних та друзів у зв’язку з загибеллю нашого бойового побратима “Тенгрі”, – висловив своє співчуття батальйон спеціального призначення “Січ”.

Також особовий склад батальйону “Січ” подякував “Тенгрі” за всі 8 років спільної боротьби та той невимовний вклад, який він зробив задля перемоги України.

“З певністю знаємо, що твоя боротьба буде оцінена на небесах. Твої учні дадуть гідну відплату нашим ворогам”, – вшанували пам’ять загиблого спецпризначенці батальйону “Січ”.