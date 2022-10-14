Сьогодні, 14 жовтня, на Софійській площі у Києві відбулося відкриття вуличної виставки "Полк "Азов" - Янголи Маріуполя", присвяченої захисникам і захисницям із підрозділу "Азов" Національної гвардії України, які віддали свої життя, обороняючи Маріуполь від російських загарбників.

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“Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через значні випробування. Захисники України, патріоти, герої нації гинуть за свободу і незалежність держави. Наш обов’язок – шанувати пам’ять про них”, – розповіли організатори виставки.

А також зазначили, що Маріуполь – одна з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок широкомасштабної російсько-української війни.

Упродовж місяця кожен охочий зможе відвідати виставку й дізнатися більше про життєписи полеглих воїнів полку “Азов”, найменшому з яких було 18 років, а найстаршому – 63 роки.

Авторка ідеї виставки у Києві про героїв полку “Азов” – Віра Литвиненко, мати бійця полкової розвідки полку “Азов” Владислава Литвиненка з позивним “Вектор”.

Варто зазначити, що виставка “Полк “Азов” – Янголи Маріуполя” складається з інформаційних планшетів, які містять портрет та текст про життєпис кожного героя. Виставка містить 154 світлини, 154 короткі біографії та 154 історії, які були перервані війною.

У межах відкриття родини українських захисників, на інсталяції “Сталеве Азовське Серце”, запаленням лампадок вшанували пам’ять про своїх рідних.

Нагадаємо, що нещодавно представники родин захисників “Азовсталі” під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обговорили низку важливих проблем, зокрема питання щодо відсутності моніторингових місій у місцях утримання українських військовополонених.

В межах цієї зустрічі з главою ПАРЄ обговорено поточні питання, які хвилюють рідних військовополонених з “Азовсталі”. Зокрема підіймалися питання щодо відсутності моніторингових місій у місцях утримання бійців, гарантованих Женевською конвенцією, а також варіанти якнайшвидшого повернення героїв “Азовсталі” додому.