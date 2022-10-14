Про це повідомляють #Букви.
“Україна переживає сьогодні велику трагедію і проходить через значні випробування. Захисники України, патріоти, герої нації гинуть за свободу і незалежність держави. Наш обов’язок – шанувати пам’ять про них”, – розповіли організатори виставки.
А також зазначили, що Маріуполь – одна з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок широкомасштабної російсько-української війни.
Упродовж місяця кожен охочий зможе відвідати виставку й дізнатися більше про життєписи полеглих воїнів полку “Азов”, найменшому з яких було 18 років, а найстаршому – 63 роки.
Авторка ідеї виставки у Києві про героїв полку “Азов” – Віра Литвиненко, мати бійця полкової розвідки полку “Азов” Владислава Литвиненка з позивним “Вектор”.
Варто зазначити, що виставка “Полк “Азов” – Янголи Маріуполя” складається з інформаційних планшетів, які містять портрет та текст про життєпис кожного героя. Виставка містить 154 світлини, 154 короткі біографії та 154 історії, які були перервані війною.
У межах відкриття родини українських захисників, на інсталяції “Сталеве Азовське Серце”, запаленням лампадок вшанували пам’ять про своїх рідних.
Нагадаємо, що нещодавно представники родин захисників “Азовсталі” під час зустрічі з президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обговорили низку важливих проблем, зокрема питання щодо відсутності моніторингових місій у місцях утримання українських військовополонених.
В межах цієї зустрічі з главою ПАРЄ обговорено поточні питання, які хвилюють рідних військовополонених з “Азовсталі”. Зокрема підіймалися питання щодо відсутності моніторингових місій у місцях утримання бійців, гарантованих Женевською конвенцією, а також варіанти якнайшвидшого повернення героїв “Азовсталі” додому.
У Києві відбулося відкриття вуличної виставки «Полк «Азов» – Янголи Маріуполя» // 17 фото
- 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку “Азов”. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що жоден зі звільнених українських військовополонених не бачив представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).