Сьогодні у Києві до дня вшанування пам'яті про загиблих протестувальників на Майдані Незалежності під час Революції Гідності відбулася "Хода пам'яті", а також панахида у Михайлівському Золотоверхому соборі.

#Букви зібрали для вас світлини з місця подій.

Перед ходою у Михайлівському соборі провели поминальний молебень, на якому були присутні родичі Героїв Небесної сотні.

Хода розпочалася близько 20:00. Люди пройшли від Михайлівської площі до Алеї Героїв Небесної Сотні. Громадяни демонстрували на плакатах гасла “Пам’ятаємо” та “Герої не вмирають”. Також розмахували прапорами України та Білорусі. Завершилася хода піснею “Пливе кача” та гімном України.

Нагадаємо, що вісім років тому, 18 лютого 2014 року, у центрі Києва під час загострення перебігу Революції Гідності сталися перші криваві сутички між силовиками, “тітушками” та учасниками Євромайдану.

Працівники правоохоронних органів застосували проти мітингувальників гумові палиці. У відповідь протестувальники закидали силовиків бруківкою та петардами. Водночас у Маріїнському парку локалізувалися “тітушки”, які мали близько 500 автоматів Калашникова з набоями, світло-шумові гранати, гумові кийки та інші спецзасоби.

Зокрема проти учасників Євромайдану застосували сльозогінний газ, гумові кулі та світло-шумові гранати. Пізніше спецпризначенці почали стріляти по протестувальниках з даху будинку на вулиці Шовковичній, а також з рушницями та гумовими палицями почали відтісняти євромайданівців по вулиці Інститутській у бік Майдану Незалежності.

Згідно з офіційною інформацією Міністерства охорони здоров’я, тоді, 18 лютого 2014 лютого внаслідок протистоянь загинуло 11 цивільних осіб, 7 правоохоронців. По медичну допомогу звернулись 221 громадянин та 298 силовиків. Медична служба Євромайдану повідомила про 20 загиблих і 500 поранених. Правоохоронці затримали понад 50 учасників протесту.