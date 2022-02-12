На місці подій був присутній фотокореспондент #Букв.
Спершу громадяни зібралися у столичному парку Шевченка. Головною метою ходи, як зазначили організатори, було об’єднання українців на тлі російської загрози.
“Зараз не важливо, яку політичну силу кожен підтримує, до яких організацій чи економічних переконань відносить себе. Зараз важливо щоб ми всі разом виступили на захист України” – зазначили в анонсі події.
З парку українці рушили вулицею Володимирською та бульваром Шевченка, після чого попрямували до центру столиці. Вони тримали українські прапори, скандували гасла та співали патріотичних пісень. За ситуацією також пильно стежили правоохоронці – вони ж і перекрили рух автомобільного транспорту.
У Києві відбувся Марш єдності за Україну // 5 фото
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