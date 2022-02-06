У Києві відбувся Міжнародний марш єдності за Україну, котрий влаштували іноземці // 10 фото
#Букви зібрали світлини акції у столиці.
“Час для міжнародної спільноти разом із нашими українськими турботами та сестрами показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України!”, – йшлося у повідомленні організаторів акції.
Учасників закликали принести свої національні стяги та зробити відповідні плакати.
На початку акції учасники зібралися у парку поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку та зі стягами країн-союзниць пройшли ходою до Майдану Незалежності, де заспівали гімн України. Окрім цього, вони розгорнули великий банер на підтримку України.
“Слава Україні! – Героям Слава!”, – вигукували іноземці під час Маршу.
Серед різноманітних стягів, окрім прапорів України та ЄС, також помітили національні прапори Великої Британії, США, Італії Грузії та Франції.
Відповідно до приблизних підрахунків в акції взяли участь понад 200 осіб.
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- Своєю чергою, у Німеччині міський художник Міхаель Фішер створює танк у кольорах українського та російського прапорів для антивоєнної акції на кордоні. Митець під творчим псевдонімом Фішер-Арт працює над новим артоб’єктом під Лейпцигом.
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- Відомо, що російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- Раніше повідомлялось, що відповідно до даних розвідки США, Путін недооцінив наслідки можливого нового нападу на Україну.