6 лютого іноземці, котрі живуть у Києві, влаштували Міжнародний марш єдності на підтримку України. Демонстрація відбулась на тлі військової загрози з боку Російської Федерації.



















У Києві відбувся Міжнародний марш єдності за Україну, котрий влаштували іноземці // 10 фото

#Букви зібрали світлини акції у столиці.

“Час для міжнародної спільноти разом із нашими українськими турботами та сестрами показати нашу солідарність перед обличчям подальшої російської агресії. Повна підтримка України!”, – йшлося у повідомленні організаторів акції.

Учасників закликали принести свої національні стяги та зробити відповідні плакати.

На початку акції учасники зібралися у парку поблизу пам’ятника Тарасу Шевченку та зі стягами країн-союзниць пройшли ходою до Майдану Незалежності, де заспівали гімн України. Окрім цього, вони розгорнули великий банер на підтримку України.

“Слава Україні! – Героям Слава!”, – вигукували іноземці під час Маршу.

Серед різноманітних стягів, окрім прапорів України та ЄС, також помітили національні прапори Великої Британії, США, Італії Грузії та Франції.

Відповідно до приблизних підрахунків в акції взяли участь понад 200 осіб.