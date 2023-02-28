Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіас Корманн анонсували відкриття офісу ОЕСР у Києві.

Про це йдеться на офіційному сайті Урядового порталу.

Денис Шмигаль зазначив, що посилення взаємодії України й Організації економічного співробітництва та розвитку є одним із ключових пріоритетів для трансформації української економіки та сприяння її глибокій інтеграції у міжнародні ринки.

“Надзвичайно радий анонсувати відкриття офісу ОЕСР у Києві. Офіс дозволить координувати нашу спільну роботу у сфері відбудови та відновлення України, одночасно покращуючи реалізацію інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні”, – зауважив прем’єр-міністр України.

За його словами, Україна та ОЕСР разом вже досягли важливих результатів у таких сферах як антикорупційна реформа, вдосконалення податкової системи, інвестиції, “зелена” економіка, підприємництво та конкурентна політика, корпоративне та державне управління, освіта, енергетика та децентралізація.

Крім того, як зазначив Денис Шмигаль, важливим кроком поглиблення співробітництва з ОЕСР в антикорупційній сфері стало приєднання України до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР.

Своєю чергою, Матіас Корманн підтвердив відкриття офіційного офісу ОЕСР у Києві з 1 березня. Він також відзначив, що Україна навіть під час повномасштабної війни продовжує утримувати керованість, відновлюватися та працювати задля реалізації всіх реформ і побудови кращої та сучаснішої України.

За його словами, зараз ведеться робота над забезпеченням початкової стадії діалогу щодо подальшого наближення України до стандартів ОЕСР і повноцінного членства в організації.

Нагадаємо, що 5 жовтня 2022 року, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) повідомила про початок діалогу щодо вступу України. Як повідомив тоді генеральний секретар ОЕСР Матіас Корман, початковий діалог з Україною щодо вступу буде розроблено для того, щоб посилити дотримання стандартів організації та участі в органах ОЕСР.