Про це повідомляє пресслужба департаменту культури КМДА у Facebook.
“Традиційно лиш ялинкою на Софії святкування не обходяться. На Контрактовій площі в розпалі монтажні роботи, і вже наступного тижня там запрацює локація європейського масштабу”, — зазначає пресслужба.
В центрі локації знаходитиметься лаунж-зона та музична сцена, на якій гратиме оркестр. В інших частинах розважального парку будуть шестиметрові гірки з оглядовими майданчиками та різдвяні ярмарки.
Довжина самої ковзанки понад 200 метрів, а святкову локацію освітлюватимуть 20 000 ліхтарів.
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