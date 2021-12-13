Найближчої неділі, 19 грудня, у Києві на Подолі відкриють святкову локацію з першою прогулянковою ковзанкою в Україні.

Про це повідомляє пресслужба департаменту культури КМДА у Facebook.

“Традиційно лиш ялинкою на Софії святкування не обходяться. На Контрактовій площі в розпалі монтажні роботи, і вже наступного тижня там запрацює локація європейського масштабу”, — зазначає пресслужба.

В центрі локації знаходитиметься лаунж-зона та музична сцена, на якій гратиме оркестр. В інших частинах розважального парку будуть шестиметрові гірки з оглядовими майданчиками та різдвяні ярмарки.

Довжина самої ковзанки понад 200 метрів, а святкову локацію освітлюватимуть 20 000 ліхтарів.