Сьогодні, 18 квітня, до Дня пам'яток історії та культури у Національному музеї історії України відкрилася фотовиставка "Вписані в історію. Зруйновані війною", на якій представлено зображення зруйнованих пам'яток культури Маріуполя.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Мета виставки – показати зруйновану російськими окупантами культурну спадщину українського Маріуполя, відомого своєю мультикультурністю. У ХІХ столітті тут жили та працювали люди різних національностей, які урізноманітнили архітектурну модель міста, привнесли цікаві акценти в дореволюційну забудову.

Нагадаємо, на території сучасного Маріуполя розташовані унікальні пам’ятки археології: стародавні кургани, могильник епохи енеоліту тощо. Всі ці пам’ятки та історичні місця є важливою складовою історії та культури міста.

За даними Мінкульту, станом на 24 лютого 2022 року в Маріуполі налічувалося: 206 історичних будівель, 6 з яких зі статусом пам’ятника архітектури; 106 пам’ятників історії та монументального мистецтва; 24 мозаїчних полотна; 33 об’єкти археології.

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ значна кількість історичних об’єктів на території Маріуполя зруйнована або пошкоджена. Серед них – пам’ятники архітектури та монументального мистецтва.

Внаслідок авіаударів і постійних обстрілів майже вщент знищені будівлі центру міста, які формували історичний ареал Маріуполя. Проте повний масштаб втрат можливо буде оцінити виключно після деокупації міста.

Участь у відкритті виставки взяв очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

“Цінність цієї виставки у тому, що це все наша пам’ять. І ми маємо постійно засвідчувати злочини Росії проти України. Бо ця війна передусім про намагання знищити нашу ідентичність. По суті, росіяни просто прагнули зачистити простір великого красивого міста від всього українського і навіть людей. Тому такі виставки, особливо у День пам’яток історії та культури, дуже важливий крок для того, аби ще раз продемонструвати і світові, і самим собі те, що роблять російські злочинці на нашій землі”, – сказав Олександр Ткаченко