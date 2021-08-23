У Києві відкрили Офіс «Кримської платформи»

Подію транслювали на Youtube-каналі “Кримської платформи”.
Передбачається, що Офіс “Кримської платформи” надаватиме консалтингову, експертну та інформаційну підтримку цій ініціативі.
Офіс “Кримської платформи” щоденно моніторитиме ситуацію в окупованому Криму з правами людини, економікою, екологією та військовими питаннями.
Зокрема, на відкриття прибув й президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що офіс “буде працювати 24/7”.
Глобальними завданнями Офісу “Кримської платформи” є:
- розширення онлайн-послуг для кримчан;
- запуск програми з підтримки талановитої молоді в Криму;
- наукові дослідження з питань Криму;
- створення музею кримськотатарської культури.
Крім того, планується запустити вебсайт про окупацію Криму від лютого 2014 року.
Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України закликала міжнародні організації та іноземні держави посилити співпрацю в рамках “Кримської платформи” “для протидії агресії Росії”.
За відповідний проєкт постанови № 5775 проголосували 283 нардепи.
Звернення українського парламенту адресовано: Організації Об’єднаних Націй, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ОЧЕС, Європейському парламенту, урядам і парламентам іноземних держав.
За 7,5 років російській окупаційній владі вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар та завезти до 1,5 млн росіян, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
- Український політтехнолог та засновник агентства Gaiday.Com Сергій Гайдай спростував будь-які нинішні професійні зв’язки з Ігорем Малаховим, який виграв тендер на організацію “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського.