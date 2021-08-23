У Києві відкрили Офіс «Кримської платформи»

У Києві на базі представництва президента в Криму відкрили Національний офіс "Кримської платформи".

Подію транслювали на Youtube-каналі “Кримської платформи”.

Передбачається, що Офіс “Кримської платформи” надаватиме консалтингову, експертну та інформаційну підтримку цій ініціативі.

Офіс “Кримської платформи” щоденно моніторитиме ситуацію в окупованому Криму з правами людини, економікою, екологією та військовими питаннями.

Зокрема, на відкриття прибув й президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що офіс “буде працювати 24/7”.

Глобальними завданнями Офісу “Кримської платформи” є:

розширення онлайн-послуг для кримчан;

запуск програми з підтримки талановитої молоді в Криму;

наукові дослідження з питань Криму;

створення музею кримськотатарської культури.

Крім того, планується запустити вебсайт про окупацію Криму від лютого 2014 року.