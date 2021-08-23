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У Києві відкрили Офіс «Кримської платформи»

У Києві на базі представництва президента в Криму відкрили Національний офіс "Кримської платформи".

Понеділок, 23 серпня 2021, 19:14

Подію транслювали на Youtube-каналі “Кримської платформи”.

Передбачається, що Офіс “Кримської платформи” надаватиме консалтингову, експертну та інформаційну підтримку цій ініціативі.

Офіс “Кримської платформи” щоденно моніторитиме ситуацію в окупованому Криму з правами людини, економікою, екологією та військовими питаннями. 

Зокрема, на відкриття прибув й президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що офіс “буде працювати 24/7”.

Глобальними завданнями Офісу “Кримської платформи” є:

  • розширення онлайн-послуг для кримчан;
  • запуск програми з підтримки талановитої молоді в Криму;
  • наукові дослідження з питань Криму;
  • створення музею кримськотатарської культури.

Крім того, планується запустити вебсайт про окупацію Криму від лютого 2014 року.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада України закликала міжнародні організації та іноземні держави посилити співпрацю в рамках “Кримської платформи” “для протидії агресії Росії”.

За відповідний проєкт постанови № 5775 проголосували 283 нардепи.

Звернення українського парламенту адресовано: Організації Об’єднаних Націй, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ОЧЕС, Європейському парламенту, урядам і парламентам іноземних держав.

За 7,5 років російській окупаційній владі вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар та завезти до 1,5 млн росіян, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

  • Український політтехнолог та засновник агентства Gaiday.Com Сергій Гайдай спростував будь-які нинішні професійні зв’язки з Ігорем Малаховим, який виграв тендер на організацію “Кримської платформи” президента Володимира Зеленського.
Теги: Кримська платформа, Офіс Кримської платформи

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