Сьогодні, 9 березня, у Києві відбулось урочисте відкриття першої у світі музичної кафедри ЮНЕСКО "Музика, освіта, наука – заради миру" в Національній музичній академії України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак на Майдані Незалежності прозвучали гімн України та гімн Європи (фрагмент “Оди до радості” Людвіга ван Бетховена). А також низка відомих українських музичних творів: фрагмент балету “Лілея” українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка; “Козачок” із першої опери на лібрето українською мовою “Запорожець за Дунаєм” Семена Гулака-Артемовського; українська народна пісня “Ніч яка місячна”; фрагмент увертюри до опери “Тарас Бульба” Миколи Лисенка.

Твори виконали музиканти симфонічного оркестру “Київ-Класик” під орудою Германа Макаренка.

У відомстві пояснили, що дата події вибрана не випадково. 9 березня – день народження великого кобзаря, символу української нації, Тараса Шевченка.

Крім цього, саме цього дня, рік тому – 9 березня 2022 року відбулася мистецька акція “Вільне небо/Free Sky”. Під звуки канонади між повітряними тривогами музиканти симфонічного оркестру “Київ-Класик” під орудою Германа Макаренка зіграли концерт на Майдані Незалежності на підтримку заклику народу та президента України до світових лідерів щодо закриття неба.

Планується, що виступ музикантів на Майдані Незалежності 9 березня стане традицією.

“Сьогодні ми святкуємо опір і силу музики, яка може зробити нас ближчими і надихнути на відновлення. Я вдячна за цю ініціативу “Музика, освіта, наука – заради миру” і оркестру “Київ-Класик” за дивовижні відчуття, які вони нам подарували”, – зазначила представниця ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.

Довідково. Завдяки програмі UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО при вищих навчальних та наукових закладах України діють спеціалізовані кафедри, які сприяють розвитку міжнародної наукової співпраці. Програма допомагає покращити діяльність вищих навчальних закладів й мобілізувати університетський досвід і співпрацювати у межах порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року.

Програма UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО започаткована у 1992 році та підтримує створення кафедр ЮНЕСКО і мереж UNITWIN у ключових пріоритетних галузях, що стосуються сфер компетенції Організації – освіта, природні та соціальні науки, культура і комунікації. Сьогодні у світі діє 851 кафедра ЮНЕСКО у понад 115 державах-членах.

У вишах та наукових закладах України створено і діють 10 кафедр ЮНЕСКО у галузях філософії людського спілкування, застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики, екології техногенних регіонів, кріобіології, прав людини і демократії.