Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Відтак на Майдані Незалежності прозвучали гімн України та гімн Європи (фрагмент “Оди до радості” Людвіга ван Бетховена). А також низка відомих українських музичних творів: фрагмент балету “Лілея” українського композитора Костянтина Данькевича за однойменною баладою Тараса Шевченка; “Козачок” із першої опери на лібрето українською мовою “Запорожець за Дунаєм” Семена Гулака-Артемовського; українська народна пісня “Ніч яка місячна”; фрагмент увертюри до опери “Тарас Бульба” Миколи Лисенка.
Твори виконали музиканти симфонічного оркестру “Київ-Класик” під орудою Германа Макаренка.
У відомстві пояснили, що дата події вибрана не випадково. 9 березня – день народження великого кобзаря, символу української нації, Тараса Шевченка.
Крім цього, саме цього дня, рік тому – 9 березня 2022 року відбулася мистецька акція “Вільне небо/Free Sky”. Під звуки канонади між повітряними тривогами музиканти симфонічного оркестру “Київ-Класик” під орудою Германа Макаренка зіграли концерт на Майдані Незалежності на підтримку заклику народу та президента України до світових лідерів щодо закриття неба.
Планується, що виступ музикантів на Майдані Незалежності 9 березня стане традицією.
“Сьогодні ми святкуємо опір і силу музики, яка може зробити нас ближчими і надихнути на відновлення. Я вдячна за цю ініціативу “Музика, освіта, наука – заради миру” і оркестру “Київ-Класик” за дивовижні відчуття, які вони нам подарували”, – зазначила представниця ЮНЕСКО в Україні К’яра Децці Бардескі.
Довідково. Завдяки програмі UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО при вищих навчальних та наукових закладах України діють спеціалізовані кафедри, які сприяють розвитку міжнародної наукової співпраці. Програма допомагає покращити діяльність вищих навчальних закладів й мобілізувати університетський досвід і співпрацювати у межах порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року.
Програма UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО започаткована у 1992 році та підтримує створення кафедр ЮНЕСКО і мереж UNITWIN у ключових пріоритетних галузях, що стосуються сфер компетенції Організації – освіта, природні та соціальні науки, культура і комунікації. Сьогодні у світі діє 851 кафедра ЮНЕСКО у понад 115 державах-членах.
У вишах та наукових закладах України створено і діють 10 кафедр ЮНЕСКО у галузях філософії людського спілкування, застосування інформаційних та комунікаційних технологій в освіті, превентивної освіти та соціальної політики, екології техногенних регіонів, кріобіології, прав людини і демократії.
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