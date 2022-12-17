Сьогодні, 17 грудня, у Києві відкрили після ремонтних робіт пішохідно-велосипедний міст, який був пошкоджений внаслідок ракетних атак РФ 10 жовтня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличка.

“Друзі! Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення”, ­– написав мер Києва.

А також додав, що під час ремонтних робіт було замінено всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також – 143 перильних скла, 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки російськими загарбниками 10 жовтня.

Крім того, було відновлено й поручні та троси, натягнуті вздовж мосту. За словами Віталія Кличка, працівники “Київавтошляхмосту” ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.

“Один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці”, – наголосив міський голова Києва.

Нагадаємо, що 10 жовтня російські ракети пошкодили пішохідний міст зі скляним дном у Києві, який є популярним туристичним об’єктом. Згодом Віталій Кличко розповів, що у столиці активно відновлюють скляний пішохідно-велосипедний міст, поряд з яким 10 жовтня влучила російська ракета.