Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличка.
“Друзі! Відсьогодні можна знову гуляти нашим пішохідно-велосипедним мостом. Його відкрили після ремонтних робіт і оновлення”, – написав мер Києва.
А також додав, що під час ремонтних робіт було замінено всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також – 143 перильних скла, 57 з них були повністю зруйновані, 86 – пошкоджені внаслідок ракетної атаки російськими загарбниками 10 жовтня.
Крім того, було відновлено й поручні та троси, натягнуті вздовж мосту. За словами Віталія Кличка, працівники “Київавтошляхмосту” ще раз обстежили опори споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.
“Один із наших символів незламності знову радо чекає на киян та гостей столиці”, – наголосив міський голова Києва.
Нагадаємо, що 10 жовтня російські ракети пошкодили пішохідний міст зі скляним дном у Києві, який є популярним туристичним об’єктом. Згодом Віталій Кличко розповів, що у столиці активно відновлюють скляний пішохідно-велосипедний міст, поряд з яким 10 жовтня влучила російська ракета.
- Вранці 10 жовтня російські військові здійснили обстріл чотирьох районів Києва. У центрі столиці руйнувань зазнали зокрема, парк Шевченка та дитячий майданчик.
- За 10 жовтня РФ випустила по території України 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість – $400–700 млн.