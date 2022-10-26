В українській столиці офіційно відкрили першу табличку з новою назвою вулиці на честь Героїв полку "Азов".

Про це повідомив Максим Жорін, екскомандир полку “Азов” та офіцер ССО у Telegram.

“Нова історія української нації народжується просто зараз”, сказав Жорін, зауваживши, що він впевнений: те, що зробили побратими з полку “Азов” у Маріуполі, будуть вивчати наступні покоління, і не тільки в Україні.

“Ми ж маємо можливість жити зі справжніми героями в один час і гідно вшанувати їхній подвиг”, — наголосив екскомандир.

У своєму повідомленні він зауважив. що радий, що частина захисників “Азовсталі” була присутня на заході. Проте нагадав, що більшість оборонців Маріуполя все ще в полоні, і Україна має кожен день боротись за їхнє повернення.