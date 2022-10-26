Про це повідомив Максим Жорін, екскомандир полку “Азов” та офіцер ССО у Telegram.
“Нова історія української нації народжується просто зараз”, сказав Жорін, зауваживши, що він впевнений: те, що зробили побратими з полку “Азов” у Маріуполі, будуть вивчати наступні покоління, і не тільки в Україні.
“Ми ж маємо можливість жити зі справжніми героями в один час і гідно вшанувати їхній подвиг”, — наголосив екскомандир.
У своєму повідомленні він зауважив. що радий, що частина захисників “Азовсталі” була присутня на заході. Проте нагадав, що більшість оборонців Маріуполя все ще в полоні, і Україна має кожен день боротись за їхнє повернення.
- 14 жовтня, на Софійській площі у Києві відбулося відкриття вуличної виставки “Полк “Азов” – Янголи Маріуполя”, присвяченої захисникам і захисницям із підрозділу “Азов” Національної гвардії України, які віддали свої життя, обороняючи Маріуполь від російських загарбників.
- 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку “Азов”. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.