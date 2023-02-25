У столиці відкрили виставку плакатів "Дев’ять років спротиву", присвячена Дню спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та пресслужба Кримськотатарського ресурсного центру.

Відтак, виставку було організовано Мінреінтеграції спільно з Кримськотатарським ресурсним центром та активістами міжнародного руху на підтримку звільнення Криму Liberate Crimea.

Експонати виставки розміщені на фасаді будинку в центрі столиці за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 8/16. Ці плакати можуть побачити всі охочі.

“Важливо нагадувати українському суспільству та міжнародній спільноті, що війна в Україні розпочалася ще у 2014 році, коли Російська Федерація незаконно окупувала Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Понад 9 років ми продовжуємо чинити опір. І зараз народ України починає більше об’єднуватись навколо спільної мети”, – зазначили у Кримськотатарському ресурсному центрі.

Також з цієї нагоди була проведена пресконференція. У ній взяли участь представники Мінреінтеграції, Меджлісу кримськотатарського народу і Кримськотатарського ресурсного центру.

Під час пресконференції менеджерка з комунікацій Кримськотатарського ресурсного центру Тетяна Подворняк зазначила, що за період російської окупації під кримінальні переслідування за політичними мотивами потрапили 276 осіб, 195 осіб зараз перебувають у місцях неволі.

Крім того, вона наголосила, що мешканці тимчасово окупованого Криму, а також мешканці й новоокупованих територій піддаються дискримінації за національними, релігійними, політичними ознаками, переслідуються за прояви громадянської активності, за дописи в соціальних мережах тощо.

“Крим є законною територією України, визнаною у всьому світі. Його звільнення від російської окупації, це лише питання часу. Українська влада вже веде роботу для подальшої реінтеграції Криму у правове, інформаційне, соціально-економічне, культурне, освітнє та політичне поле України” – наголосив начальник управління інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Володимир Тарчинський.