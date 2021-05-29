Про це повідомляють #Букви.
Зазначимо, що у цьому центрі щеплення отримають кияни, які зареєструвалися у застосунку “Дія”. Їм запропонують вакцину китайського виробництва CoronaVac. Зазначається, що киянам надійде дзвінок або СМС-повідомлення з інформацією про дату та часу проведення щеплення.
Зранку біля центру вакцинації у черзі зібралося кілька десятків охочих вакцинуватися. Відразу після процедури вакцинованих киян просять залишитися у пункті очікування. Медики пів години поспостерігають за їхнім самопочуттям та відправлять додому за умови відсутності нетипових побічних реакцій.
Раніше повідомлялося, що в суботу, 29 травня, в Києві почне працювати великий Центр вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Його відкрили на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ), котрий розташований неподалік від станції метро “Лівобережна” на Броварському проспекті, 15.
- Як відомо, 12 травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що щеплення проти коронавірусу вже в ці вихідні (протягом суботи-неділі) зможуть отримати “всі бажаючі, практично без винятків”, котрі записалися в чергу через “Дію”.
- Згодом цю заяву спростував головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Він наголосив, що наразі Україна не має 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу, щоби вакцинувати усіх українців, які стали у чергу на щеплення.
- 18 травня Верховна Рада України відправила у відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова. А 20 травня Верховна Рада підтримала призначення Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ.
- Віктор Ляшко зазначав, що МОЗ України проводить підготовку до відкриття центрів з вакцинації проти коронавірусу COVID-19 у великих містах. У них планують щеплювати громадян, які записалися до листа очікування. Напередодні стало відомо, що такий центр відкриють у Львівській області.