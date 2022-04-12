Відсьогодні "Київпастранс" відновив роботу трьох трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Відтепер працюватимуть трамвайні маршрути:

№ 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;

№ 15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;

№ 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбусні маршрути:

№ 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;

№ 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;

№ 27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

Також наразі у Києві працює 11 тролейбусних маршрутів: №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.

Водночас працює 11 трамвайних маршрутів: №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.