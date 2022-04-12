Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Відтепер працюватимуть трамвайні маршрути:
- № 14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
- № 15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;
- № 18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.
Тролейбусні маршрути:
- № 19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
- № 42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
- № 27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.
Також наразі у Києві працює 11 тролейбусних маршрутів: №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.
Водночас працює 11 трамвайних маршрутів: №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.
- Нагадаємо, що 12 квітня, сторони узгодили гуманітарні коридори для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів задля доставлення до міст медикаментів та їжі.
- Зокрема за даними розвідки Великої Британії до кінця квітня у східних регіонах України бойові дії лише загострюватимуться: Росія продовжить стягувати сили на територію Донеччини та Луганщини.
- Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що близько 1700 солдатів і цивільних знаходяться в російському полоні, 500 із них — жінки.