У столиці розпочалася активна фаза реконструкції костелу Святого Миколая, пошкодженого пожежею у вересні 2021 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерство культури та інформаційної політики.

Про початок відновлення Костелу Святого Миколая у Києві повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, за тиждень реставратори провели підготовчі роботи, прибрали сміття, виготовили захисні металоконструкції для вікон.

Зараз триває монтаж захисних конструкцій вікон, що постраждали від високих температур, а наступний етап – очищення внутрішніх поверхонь та облаштування риштувань.

Також зазначається що німецька технологія, яку використовують фахівці, дає змогу глибоко очищати без механічного впливу такі чутливі матеріали як ліпнина, кераміка, мармур, природний камінь, гіпс, поліроване дерево.

Цю ж технологію використовували для реставрації пам’яток у Німеччині, Франції, Великій Британії, Бельгії, США, Канаді, Швейцарії, Португалії, Іспанії. Усі необхідні компоненти очисної суміші виробник передав безкоштовно.

Довідка. Костел Святого Миколая створив архітектор Владислав Городецький у неоготичному стилі. Окрім свого зовнішнього вигляду, він відомий органними концертами, які проводяться Національним будинком органної й камерної музики України. Останній ділить приміщення костелу з парафією Святого Миколая Римо-католицької церкви.